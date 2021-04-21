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    Стало известно, кто получит многомиллионное наследство принца Филиппа

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    Стало известно, кто получит многомиллионное наследство принца Филиппа

    Большая часть наследства покойного принца Филиппа достанется лишь одному человеку

    По данным СМИ, практически все состояние принца Филиппа унаследовала королева Елизавета II. Стоит отметить, что детей и внуков принц Филипп так же не обделил, однако основную часть получит именно Елизавета II.

    Как пишет Daily Express, имущество принца Филиппа составляет коллекция произведений искусства, редкие антикварные книги и множество ценных подарков, которые ему сделали в частном порядке. Свое состояние в 30 миллионов фунтов стерлингов (около 40 миллионов долларов) герцог Эдинбургский заработал во время службы на флоте. Также принц Филипп получал зарплату, как член монаршей семьи.

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    Стало известно, кто получит многомиллионное наследство принца Филиппа
    Стало известно, кто получит многомиллионное наследство принца Филиппа
    Стало известно, кто получит многомиллионное наследство принца Филиппа
    Стало известно, кто получит многомиллионное наследство принца Филиппа
    Стало известно, кто получит многомиллионное наследство принца Филиппа

    Ранее «Скотч» рассказывал, как предприимчивый таец четыре раза женился и трижды развелся ради оплачиваемого отпуска.

    Согласно тайваньскому законодательству, человек имеет право на восьмидневный оплачиваемый отпуск при вступлении в брак. Разумеется, работодателям тайваньца это не понравилось. Руководители банка, в котором он работал, быстро поняли, что он задумал, и сначала отказывали ему в предоставлении отпуска.

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    Теги: знаменитости Королева Елизавета II наследство
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