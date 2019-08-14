Эмилия «мать драконов» Кларк в главной роли: появился трейлер комедии «Прошлое Рождество»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эмилия Кларк Фото: imdb

В костюме эльфа звезда «Игры престолов» снимается впервые

Вышел трейлер романтической комедии «Прошлое Рождество» режиссера Пола Фига, который снял популярные фильмы «Девичник в Вегасе» и «Охотники за привидениями». Главные роли в картине сыграли Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис в «Игре престолов», и Генри Голдинг – звезда сериала «Безумно богатые азиаты».

Кларк играет неудачницу Кейт. Она работает эльфом в рождественской лавке, все время попадает в неловкие ситуации, а ее родственники пытаются отправить девушку к психотерапевту. Но однажды Кейт встречает парня по имени Том (Генри Голдинг), и ее жизнь начинает меняться в лучшую сторону.



