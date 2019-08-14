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    Шоу-биз

    Эмилия «мать драконов» Кларк в главной роли: появился трейлер комедии «Прошлое Рождество»

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    <p>Эмилия Кларк</p> <p>Фото: imdb</p> - Эмилия «мать драконов» Кларк в главной роли: появился трейлер комедии «Прошлое Рождество»

    Эмилия Кларк

    Фото: imdb

    В костюме эльфа звезда «Игры престолов» снимается впервые

    Вышел трейлер романтической комедии «Прошлое Рождество» режиссера Пола Фига, который снял популярные фильмы «Девичник в Вегасе» и «Охотники за привидениями». Главные роли в картине сыграли Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис в «Игре престолов», и Генри Голдинг – звезда сериала «Безумно богатые азиаты».

    Кларк играет неудачницу Кейт. Она работает эльфом в рождественской лавке, все время попадает в неловкие ситуации, а ее родственники пытаются отправить девушку к психотерапевту. Но однажды Кейт встречает парня по имени Том (Генри Голдинг), и ее жизнь начинает меняться в лучшую сторону.

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    Эмилия «мать драконов» Кларк в главной роли: появился трейлер комедии «Прошлое Рождество»
    Эмилия «мать драконов» Кларк в главной роли: появился трейлер комедии «Прошлое Рождество»
    Эмилия «мать драконов» Кларк в главной роли: появился трейлер комедии «Прошлое Рождество»
    Эмилия «мать драконов» Кларк в главной роли: появился трейлер комедии «Прошлое Рождество»
    Эмилия «мать драконов» Кларк в главной роли: появился трейлер комедии «Прошлое Рождество»
    Эмилия «мать драконов» Кларк в главной роли: появился трейлер комедии «Прошлое Рождество»
    Фото: imdb

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    трейлер Рождество
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