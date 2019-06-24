Звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория и Хосе Бастон окрестили сына Сантьяго



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Теперь через пару дней после своего дня рождения Сантьяго Бастон будет праздновать и свой День ангела

На прошлой неделе сыну Евы Лонгории и Хосе Бастона - Сантьяго - исполнился год. Празднования по этому случаю растянулись на несколько дней, к тому же к одному поводу Ева добавила и второй. В субботу утром маленького Сантьяго окрестили в одной из церквей Лос-Анджелеса, причем подготовка к этому событию, по признанию звезды «Отчаянных домохозяек», была активней и волнительней, чем к ее собственной свадьбе.

«Вау, что за уикенд у нас выдался! Спасибо каждому, кто помог нам отпраздновать 1-й день рождения и крестины Санти! Так много людей любят нашего сладкого мальчика - это настоящее благословение! Год позади, впереди - много приключений. #малышБастон #мамаустала» - подписала Ева фото, на котором она запечатлена без сил на фоне праздничной фотозоны.

В Instagram-историях Ева показала детали вечеринки, которую она устроила в своем особняке после церемонии крещения. Столики ломились от угощений, большая часть которых представляла собой всевозможные десерты. Практически в начале вечеринки малыш Сантьяго уснул, поэтому взрослые продолжили праздновать без виновника торжества.

Джерело: Hello!