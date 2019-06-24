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    День рождения Лионеля Месси: яркие фото футболиста

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    День рождения Лионеля Месси: яркие фото футболиста
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    Лионель Месси родился 24 июня 1987 года в аргентинском городе Росарио

    В 2000 году аргентинец Месси начал играть в молодежном составе каталонской «Барселоны». В своем первом матче Лионель сделал покер, забив 4 гола, а в течение последующих тридцати игр сумел наколотить в ворота соперников 37 мячей.

    Своей игрой он впечатлил не только владельцев испанской команды, но и тренера итальянского клуба «Ювентус». Руководство даже предложило отдать парня в аренду на один сезон, но все же юный спортсмен надел футболку «Барселони».

    Свой первый гол Месси забил годом позже в ворота Альбасете, став самым молодым игроком в истории каталонского клуба, который сумел поразить ворота соперника в главном испанском первенстве. На тот момент футболисту почти исполнилось 18 лет. Позже данный рекорд побил в 2007 году нападающий Боян Кркич.

    Карьера Месси в «Барселоне» стремительно пошла вверх. Практически каждый год футболист получал личные награды, становясь лучшим игроком, автором лучшего гола и обладателем других престижных титулов.

    В сезоне 2006/07 Месси начинает демонстрировать феноменальные результаты. По итогам сезона нападающий номинирован на несколько престижных наград. Лучшие показатели все же у спортсмена будут зафиксированы в 2012 году, когда он сумеет 50 раз поразить ворота соперников в матчах Примеры.

    В сезоне 2011/2012 форвард, оформивший дубль в матче с «Бетисом», записал на свой счет 86-й гол в 66 матчах, побив 40-летний рекорд немецкого нападающего Герда Мюллера.    

    Многие назовут период с 2010 по 2012 год лучшим в карьере Лионеля Месси, поскольку он становится вторым в мире футболистом, который получил четыре Золотых мяча. Достижения Месси поистине впечатляют, а режиссеры даже задумались о съемках нового фильма о футболисте. В 2014 году в Испании снимают фильмы о знаменитом аргентинце. Был анонсирован фильм «Месси», где представлены его лучшие голы, а также история успеха.

    В 2014 году «Барселона» подписала новый контракт со своим знаменитым форвардом, согласно которому он будет получать 20 миллионов евро в год с вычетом налога.

    25 ноября 2017 года Месси продлил контракт с «Барселоной» до 2021 года. Сумма отступных составила € 700 млн.

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    Месси является не только великим футболистом. Он активно занимается благотворительностью. Лионель не забыл о помощи, которую ему оказал клуб «Барселона» в детстве, он регулярно помогает обездоленным детям.

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