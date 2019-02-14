«Еще Ким не отросла»: Настя Каменских представила новый клип



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Настя Каменских

Фото: скриншот видео

Клип предназначен для лиц старше 16 лет

Эпатажная украинская певица Настя Каменских представила клип на песню «Попа как у Ким». Это тот редкий случай, когда видеоработа без лишних метафор полностью соответствует смыслу песни.

«#ПопаКакУКим об идолах нашей современности, женщинах-трендсеттерах. Современные девушки стремятся следовать их примеру и перенять яркие особенности каждой, но в погоне за красотой и попой как у Ким важно помнить, что ту же Ким или Бейонсе делают особенными не только ноги и формы, но, в первую очередь, любовь к себе. Не забывайте о своей собственной индивидуальности! Для меня было очень важно донести это в клипе через игривое настроение!», – написала NK

Отметим, что не это не просто очередная песня в карьере певицы. Для подопечной Потапа «попа как у Ким» – это стиль жизни и главная цель нескольких последних месяцев. NK с завидной регулярностью постит в Instagram фото своих ягодиц в надежде догнать свою главную соперницу Ким Кардашьян.