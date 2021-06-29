Ей точно 62? Мадонна удивила слишком откровенным нарядом на концерте в гей-клубе (фото)

Многих впечатлил наряд суперзвезды

62-летняя певица Мадонна впервые вышла в свет после пандемии и дала концерт в одном из нью-йоркских гей-клубов по случаю окончания месяца, посвященного ЛГБТ-сообществу. Несмотря на то, что выступление исполнительницы было недолгим (Мадонна спела всего две песни), она успела запомниться не только зрителям, но и всем, кто увидел перформанс в Интернете.

Помимо того что Мэдж выступала прямо на барной стойке, многих впечатлил ее наряд — певица появилась в клубе в кожаных мини-шортах, голубом парике и с практически голой грудью. Во время горячего выступления ей удалось собрать более 100 тысяч долларов, которые будут направлены на решение вопросов ЛГБТ-сообщества.

Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.