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    Ей точно 62? Мадонна удивила слишком откровенным нарядом на концерте в гей-клубе (фото)

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    Певица Мадонна - Ей точно 62? Мадонна удивила слишком откровенным нарядом на концерте в гей-клубе (фото)
    Певица Мадонна
    instagram.com/madonna/

    Многих впечатлил наряд суперзвезды

    62-летняя певица Мадонна впервые вышла в свет после пандемии и дала концерт в одном из нью-йоркских гей-клубов по случаю окончания месяца, посвященного ЛГБТ-сообществу. Несмотря на то, что выступление исполнительницы было недолгим (Мадонна спела всего две песни), она успела запомниться не только зрителям, но и всем, кто увидел перформанс в Интернете.

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    Ей точно 62? Мадонна удивила слишком откровенным нарядом на концерте в гей-клубе (фото)
    Ей точно 62? Мадонна удивила слишком откровенным нарядом на концерте в гей-клубе (фото)
    Ей точно 62? Мадонна удивила слишком откровенным нарядом на концерте в гей-клубе (фото)
    instagram.com/madonna/

    Помимо того что Мэдж выступала прямо на барной стойке, многих впечатлил ее наряд — певица появилась в клубе в кожаных мини-шортах, голубом парике и с практически голой грудью. Во время горячего выступления ей удалось собрать более 100 тысяч долларов, которые будут направлены на решение вопросов ЛГБТ-сообщества.

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    Ей точно 62? Мадонна удивила слишком откровенным нарядом на концерте в гей-клубе (фото)