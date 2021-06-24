Американская звезда нашла мистику в своих любовных неудачах: «Меня прокляли»

Наиболее бурный роман был у Селены Гомес с Джастином Бибером

В детстве звезда носила «кольцо целомудрия», но сняла его после 18 лет, с тех пор она не может построить крепкие отношения

28-летняя актриса и певица Селена Гомес призналась в том, что считает свою личную жизнь проклятой. А ведь еще совсем юной она носила, так называемое, «кольцо целомудрия» — особый талисман для детей в США.

Подразумевается, что носитель кольца дает себе клятву хранить девственность до свадьбы. Однако, как сообщали многие СМИ, Селена отказалась от кольца, как только ей стукнуло 18.

Еще за пару лет до этого она начала встречаться с певцом Ником Джонасом из Jonas Brothers, но у них ничего не вышло. Вторым парнем юной звезды стал один из ведущих актеров «Сумерек» Тейлор Лотнер, который позже тоже с ней порвал.

Наиболее бурный роман был у Селены Гомес с Джастином Бибером. Обезумевшие фанатки артиста даже угрожали ей расправой за то, что она смеет целовать в губы их кумира. Музыкант не выдержал этого и ушел.

На сегодняшний день ее последним официальным парнем является рэпер Эйбел Тесфайе, более известный под псевдонимом The Weeknd. Вместе они не смогли выдержать друг с другом и года.

Ранее «Скотч» сообщал, что французский пожарный рассказал о последних словах раненой принцессы Дианы после аварии.

Автомобиль, в котором находилась принцесса Уэльская, на высокой скорости врезался в столб в тонелле Альма в Париже. Ее возлюбленный Доди Аль-Файед и водитель Анри Поль погибли на месте. Диана вместе с телохранителем Тревором Рис-Джонсом оставались в сознании, но были сильно ранены. На место аварии прибыли врачи, а также бригада пожарных.

Медики оказали первую помощь Тревору, чьи повреждения внешне казались серьезнее. Никто и подумать не мог, что Диана пострадала гораздо сильнее.