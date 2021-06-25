Кто на самом деле руководит страной? Зеленский признался, что его жена – «серый кардинал»

Зеленский признался, почему всю жизнь вместе именно с Еленой

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что его супруга Елена очень откровенная и всегда такой была. По словам главы государства, по этой причине он всю жизнь вместе с возлюбленной.

Откровениями Зеленский поделился в программе «VIP с Натальей Мосейчук». Президент отметил, что дома его жена «серый кардинал».

«Она очень откровенная и всегда такой была, поэтому я всю жизнь с ней. У нее есть чувство на людей, она такой серый кардинал у нас дома. Она точно меня любит и знает, кто я. Для меня она самая лучшая», – сказал Зеленский.

К слову, Зеленские учились в параллельных классах одной школы, но знакомы они не были. Познакомилась пара уже после школы. До свадьбы они встречались восемь лет, а поженились в 2003 году.

У Елены и Владимира двое детей: дочь Александра, которая в 2014 году снималась в фильме «8 новых свиданий» в роли Саши, дочери главного героя. Также у пары подрастает сын Кирилл.

Ранее «Скотч» сообщал, что французский пожарный рассказал о последних словах раненой принцессы Дианы после аварии.

Автомобиль, в котором находилась принцесса Уэльская, на высокой скорости врезался в столб в тонелле Альма в Париже. Ее возлюбленный Доди Аль-Файед и водитель Анри Поль погибли на месте. Диана вместе с телохранителем Тревором Рис-Джонсом оставались в сознании, но были сильно ранены. На место аварии прибыли врачи, а также бригада пожарных.

Медики оказали первую помощь Тревору, чьи повреждения внешне казались серьезнее. Никто и подумать не мог, что Диана пострадала гораздо сильнее.