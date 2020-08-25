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    Фанаты высмеяли Ким Кардашьян за фото в трусиках

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    Инстадива Ким Кардашьян - Фанаты высмеяли Ким Кардашьян за фото в трусиках
    Инстадива Ким Кардашьян
    instagram.com/kimkardashian/

    Поклонники звезды не оценили ее новые фото

    Ким Кардашьян поделилась новой откровенной фотографией и была высмеяна фанатами. Снимок появился в ее аккаунте Instgaram.

    На кадрах светская львица позирует в белье собственного бренда Skims. На одном из фото она позирует в топе на тонких бретелях и трусах. В подписи к фото звезда отметила, что новая коллекция стала одной из ее любимых.

    Поклонники Кардашьян не оценили ее новые фото и напомнили звезде о том, что ее Instagram состоит из откровенных фотографий. Кроме того, подписчики заметили на фото ретушь.

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    Фанаты высмеяли Ким Кардашьян за фото в трусиках
    Фанаты высмеяли Ким Кардашьян за фото в трусиках
    Фанаты высмеяли Ким Кардашьян за фото в трусиках
    Фанаты высмеяли Ким Кардашьян за фото в трусиках
    instagram.com/kimkardashian/

     «Ким, когда ты начнешь вести себя, как леди? Тебя без одежды достаточно, всем уже плевать», «Она ретуширует свой живот на каждой фотографии», «У тебя же четверо детей…», «Выглядит очень дешево», — отметили они в комментариях.

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