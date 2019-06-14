Гайтана похвасталась соблазнительной фигурой



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Гайтана

Украинская певица привела свое тело в форму после родов

В последнее время украинская певица Гайтана стала активным юзером соцсетей. На своих страницах артистка регулярно публикует фотографии и общается со своими поклонниками.

На днях Гайтана опубликовала серию снимков возле бассейна. Стоит отметить, что фигура артистки стала более подтянутой и ей есть чем гордиться.



