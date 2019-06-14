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    Шоу-биз

    Гайтана похвасталась соблазнительной фигурой

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    Гайтана - Гайтана похвасталась соблазнительной фигурой
    Гайтана

    Украинская певица привела свое тело в форму после родов

    В последнее время украинская певица Гайтана стала активным юзером соцсетей. На своих страницах артистка регулярно публикует фотографии и общается со своими поклонниками. 
    На днях Гайтана опубликовала серию снимков возле бассейна. Стоит отметить, что фигура артистки стала более подтянутой и ей есть чем гордиться.
    На снимке певица позирует лежа на матрасе в сексуальном черном купальнике и демонстрирует аппетитные формы.

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    Гайтана похвасталась соблазнительной фигурой
    Гайтана похвасталась соблазнительной фигурой
    Гайтана похвасталась соблазнительной фигурой


    «Вы любите загорать? Не упускайте лето!», - коротко подписала снимки в соцсети артистка.
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