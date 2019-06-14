Гайтана похвасталась соблазнительной фигурой
Гайтана
Украинская певица привела свое тело в форму после родов
В последнее время украинская певица Гайтана стала активным юзером соцсетей. На своих страницах артистка регулярно публикует фотографии и общается со своими поклонниками.
На днях Гайтана опубликовала серию снимков возле бассейна. Стоит отметить, что фигура артистки стала более подтянутой и ей есть чем гордиться.
На снимке певица позирует лежа на матрасе в сексуальном черном купальнике и демонстрирует аппетитные формы.
«Вы любите загорать? Не упускайте лето!», - коротко подписала снимки в соцсети артистка.