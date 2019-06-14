Художница создала из обычных продуктов забавных персонажей (фото)



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instagram.com/foodbites

В современном мире еду можно смело назвать искусством, и работы кулинарного блогера по имени Sine – яркое тому подтверждение

Фигурками и картинами из продуктов питания и различных блюд сегодня никого не удивишь! Однако, на то, во что превращает фрукты и овощи кулинарный художник Sine, можно смотреть бесконечно! Фантазия у блогера работает, как надо.

Креативная девушка работает, в основном, с овощами и фруктами. Она буквально оживляет вкусные продукты и превращает их в супер-милых персонажей. Каждая ее поделка - съедобное произведение искусства!

Для воплощения в жизнь своих идей Sine использует растопленный шоколад и другие украшения для кондитерских изделий. Черты лица своих персонажей она вырезает непосредственно на фрукте или овоще.

В ее работах мы можем увидеть, как добрых волшебников, так и злых колдунов, а также жирафов, пингвинов, зубастых акул и многих других забавных существ – придуманных и реальных.

Sine – мама троих детей. Она считает, что приготовление еды и блюдо на тарелке не должны быть скучными и предсказуемыми.

200 тыс. подписчиков Instagram, которые с удовольствием следят за рождением новых кулинарных шедевров.

Джерело: joinfo.ua