В сети разгорелся скандал из-за пикантных кадров в Чернобыле



Розсилка ВІДПРАВИТИ

boredpanda.com

Туристический бум в зону отчуждения привел к скандалу в сети после выхода сериала от НВО «Чернобыль» – блогеры массово кинулись в Припять, чтобы сделать откровенные фотографии

Под шквал критики, в том числе и от сценариста Крэйга Мазина, попали Instagram-модели за публикации снимков в нижнем белье.

Девушки позировали в стрингах, защитных костюмах и просто демонстрировали свои формы на фоне «города-призрака», мужчины дурачились в противогазах. Неуважительное отношение к трагедии возмутило пользователей сети.

«Люди там погибли ужасным способом – имейте хоть какое-то уважение», «Это фото неуважительно по отношению к людям, которые погибли. Насколько бесчувственными вы можете быть», «Когда нет мозгов и уважения», – разозлились в сети.

Сценарист сериала Крэйг Мазин написал в своем микроблоге в Twitter, что рад туристическому ажиотажу, однако призвал блогеров вести себя подобающе.

«Это замечательно, что «Чернобыль» вдохновил туристов на поездки в зону отчуждения, но да, я видел фотографии. Если вы планируете туда поехать, помните, пожалуйста, что там произошла страшная трагедия. Отнеситесь с уважением к жертвам катастрофы», — написал он.

Напомним, что ранее в компаниях, которые организуют туры в зону отчуждения, заявили о 30-40% росте количества туристов, после окончания сериала эта цифра будет только расти.

Первая серия сериала «Чернобыль» вышла 6 мая 2019. Далее эпизоды выходили по понедельникам - всего 5 серий.

В Украине в связи с популярностью заявили, что это может привлечь туристов со всего мира, что положительно повлияет на украинскую экономику.

Кроме того, сериал стал самым популярным на сайте IMDb, что является настоящим показателем качества.





Джерело: boredpanda.com