Группа Kazka презентовала новую песню-манифест



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группа Kazka

Песня «Пісня Сміливих Дівчат» вошла с треклист нового альбома группы

Группа Kazka презентовала первый сингл из нового альбома Nirvana. Композиция получила название «Пісня Сміливих Дівчат».

Стоит отметить, что релиз нового альбома запланирован на сентябрь этого года.

По словам участников группы «Пісня Сміливих Дівчат» – это женский манифест, ода Girl Power, призыв всех девушек планеты: знайте себе цену и никому никогда не позволяйте себя оскорблять.

Стоит отметить, что новая композиция понравилась не только украинским меломанам, но и жителям других стран.

«Невероятная песня! Обожаю вас за уникальность и родную украинскую душу! Из Москвы с любовью», «Спасибо! И ждем вас снова в Калифорнии», «У вас космический голос», - пишут в сети поклонники коллектива.