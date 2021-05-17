Звезда «Евровидения» закончила карьеру из-за карантина. Теперь она работает в супермаркете

У супруга певицы случился ишемический инсульт

Певица из Ирландии, победительница музыкального конкурса «Евровидение-1993» Ниам Кавана устроилась на работу в супермаркет из-за болезни мужа. Об этом пишет RSVP Live.

Как рассказала исполнительница в эфире радио RTE, в 2018 году у ее супруга, музыканта Пола Мегахи случился ишемический инсульт во время выступления на концерте в Корке с другими победителями Евровидения из Ирландии. О произошедшем Ниам рассказал один из сыновей. Сама она в этот момент выступала в другом месте.

По словам певицы, после этого ее муж потерял способность говорить. Позже речь к нему вернулась, но он никогда не сможет полностью восстановиться. Из-за пандемии коронавируса и невозможности выступать Кавана лишилась заработка и была вынуждена вместе с 17-летним сыном устроиться на работу в супермаркет. Певица призналась, что не афишировала свою новую работу, однако ее стали узнавать люди.

Ранее «Скотч» сообщал, что певица Настя Каменских рассекретила, что ей подарил Потап на день рождения.

«Для нас важно то, что ты любишь каждый день, а не просто на день рождения или День святого Валентина. Честно сказать, я даже ничего не ждала, но он мне подарил и я благодарна за каждый его сюрприз», — поделилась исполнительница.