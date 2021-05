Вышел первый трейлер сериала принца Гарри и Опры Уинфри

Премьера состоится в пятницу

Apple TV+ представил трейлер нового проекта The Me You Can't See, исполнительными продюсерами которого стали принц Гарри и Опра Уинфри. Это сериал о психическом здоровье и его значении в современном мире, участие в котором приняли Леди Гага, Гленн Клоуз, супруга Гарри Меган Маркл, баскетболисты NBA Демар Дерозан и Лэнгстон Гэллоуэй, а также многие простые люди, которые расскажут о своих проблемах и о том, как их воспринимает общество.

Премьера состоится в пятницу, а пока доступен двухминутный ролик, в котором показали один из самых болезненных моментов в жизни Гарри — запись 1997 года, на которой 13-летний принц смотрит на гроб своей матери принцессы Дианы во время ее похорон в Лондоне. Герцог Сассекский, как и его старший брат, не раз упоминал, насколько травматичным для него оказался этот день.

