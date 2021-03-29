  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Голливудская звезда уходит из кино из-за проблем со здоровьем

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Голливудская звезда Джессика Альба - Голливудская звезда уходит из кино из-за проблем со здоровьем
    Голливудская звезда Джессика Альба

    Джессика — мать троих детей — сосредоточится на воспитании детей и развитии своего собственного бизнеса

    39-летняя актриса и модель Джессика Альба приняла решение завершить карьеру в кинематографе. На это звезда фильмов «Темный ангел», «Город грехов» и «Фантастическая четверка» пошла из-за серьезных проблем со здоровьем, которые были у нее еще с детства. Об этом Альба рассказала в интервью порталу Romper. По ее словам, из-за хронических заболеваний она перенесла пять операций еще до того, как ей исполнилось 11 лет. Сообщается, что один из недугов девушки — это сильнейшая аллергия.

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    Голливудская звезда уходит из кино из-за проблем со здоровьем
    Голливудская звезда уходит из кино из-за проблем со здоровьем
    Голливудская звезда уходит из кино из-за проблем со здоровьем
    Голливудская звезда уходит из кино из-за проблем со здоровьем
    Голливудская звезда уходит из кино из-за проблем со здоровьем
    Голливудская звезда уходит из кино из-за проблем со здоровьем
    Голливудская звезда уходит из кино из-за проблем со здоровьем
    Голливудская звезда уходит из кино из-за проблем со здоровьем
    Голливудская звезда уходит из кино из-за проблем со здоровьем
    Голливудская звезда уходит из кино из-за проблем со здоровьем
    Голливудская звезда уходит из кино из-за проблем со здоровьем
    Голливудская звезда уходит из кино из-за проблем со здоровьем
    Голливудская звезда уходит из кино из-за проблем со здоровьем
    Голливудская звезда уходит из кино из-за проблем со здоровьем
    Голливудская звезда уходит из кино из-за проблем со здоровьем
    Голливудская звезда уходит из кино из-за проблем со здоровьем

    Кроме того, отказавшись от съемок в кино, Джессика — мать троих детей — сосредоточится на воспитании детей и развитии своего собственного бизнеса. Она с нуля создала компанию по производству экологически чистой продукции для детей и родителей. К слову, экоподгузники производства Альбы не так давно стали настоящим бестселлером.

    Ранее «Скотч» показывал фото двулапой собаки-мамы, защищающей своих щенков.

    Когда-то у нее была семья. Но они почему-то решили от нее отказаться, выбросив ее возле железнодорожных путей. Именно там Ши Бао и потеряла свои задние лапки. Местные жители говорят, что она попала под поезд.

    Читайте также: Супермодель Ратаковски рассекретила пол первенца во время грудного вскармливания: пикантные фото
    Теги: знаменитости кино самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies