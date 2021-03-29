Голливудская звезда уходит из кино из-за проблем со здоровьем

Джессика — мать троих детей — сосредоточится на воспитании детей и развитии своего собственного бизнеса

39-летняя актриса и модель Джессика Альба приняла решение завершить карьеру в кинематографе. На это звезда фильмов «Темный ангел», «Город грехов» и «Фантастическая четверка» пошла из-за серьезных проблем со здоровьем, которые были у нее еще с детства. Об этом Альба рассказала в интервью порталу Romper. По ее словам, из-за хронических заболеваний она перенесла пять операций еще до того, как ей исполнилось 11 лет. Сообщается, что один из недугов девушки — это сильнейшая аллергия.

Кроме того, отказавшись от съемок в кино, Джессика — мать троих детей — сосредоточится на воспитании детей и развитии своего собственного бизнеса. Она с нуля создала компанию по производству экологически чистой продукции для детей и родителей. К слову, экоподгузники производства Альбы не так давно стали настоящим бестселлером.

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Когда-то у нее была семья. Но они почему-то решили от нее отказаться, выбросив ее возле железнодорожных путей. Именно там Ши Бао и потеряла свои задние лапки. Местные жители говорят, что она попала под поезд.