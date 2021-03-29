Любовница Жан-Клода Ван Дамма из Украины похвасталась упругими ягодицами в купальнике (фото)

Девушка вместе с актером отдыхает на Карибах

Избранница голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма, украинка Алена Каверина вместе с любимым отдыхает на Карибах.

Из отпуска девушка поделилась горячим снимком, на котором появилась сидя на балконе в черном купальнике. Алена выпятила ягодицы и похвасталась загорелыми стройными ножками.

«Нормальная баба должна мечтать о своей квартире, Мерседесе и коте. А у вас какие-то мужики на уме», - написала она.

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Читатели не удержались и засыпали избранницу звезды комплиментами.

Заметим, несмотря на то, что Жан-Клод Ван Дамм до сих пор официально состоит в браке с культуристкой Глэдис Португез, актер встречается с украинкой Аленой Кавериной. Пара познакомилась 11 лет назад в Таиланде.

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Когда-то у нее была семья. Но они почему-то решили от нее отказаться, выбросив ее возле железнодорожных путей. Именно там Ши Бао и потеряла свои задние лапки. Местные жители говорят, что она попала под поезд.