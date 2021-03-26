Украинская певица выставила свой целлюлит на всеобщее обозрение (фото)

Артистка не стесняется недостатков фигуры

Украинская певица Jerry Heil на днях снялась в новой фотосессии. Кадрами со съемочной площадки артистка поделилась у себя в Инстаграме. На снимках артистка позирует, сидя на стуле в черном обтягивающем платье с высоким разрезом.

Наряд Яны обнажил ее бедро так, что фолловеры смогли разглядеть целлюлит на ноге знаменитости. А Яна его еще на одном фото показала крупным планом.

«Знакомьтесь, это Мистер Цилик. Еще тот Дон Жуан. Обожает женские ляжки! Сегодня даже друг признал, что я поднабрала. А я затекла! Вот сидела думала, почему. Мозг почти стер из памяти, что произошло несколько дней назад. Я вам просто покажу свой плотный субботний график: проснулась около 3 утра. Поела. Уснула. Проснулась. Поела. Уснула. Проснулась. Нетфликс. Ginny & Georgia. Догадайтесь что? Правильно! Поела и уснула! И так до 8 вечера! То есть я хавала тупо целый день. Зато Чурчхелла была без сахара», - рассказала Яна.

Поклонники Jerry Heil отметили под постом, что она все равно очень красиво выглядит и они ею восхищаются:

Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.