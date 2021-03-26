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    Украинская певица выставила свой целлюлит на всеобщее обозрение (фото)

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    Украинская певица Jerry Heil - Украинская певица выставила свой целлюлит на всеобщее обозрение (фото)
    Украинская певица Jerry Heil
    instagram.com/thejerryheil/

    Артистка не стесняется недостатков фигуры

    Украинская певица Jerry Heil на днях снялась в новой фотосессии. Кадрами со съемочной площадки артистка поделилась у себя в Инстаграме. На снимках артистка позирует, сидя на стуле в черном обтягивающем платье с высоким разрезом.

    Наряд Яны обнажил ее бедро так, что фолловеры смогли разглядеть целлюлит на ноге знаменитости. А Яна его еще на одном фото показала крупным планом.

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    Украинская певица выставила свой целлюлит на всеобщее обозрение (фото)
    Украинская певица выставила свой целлюлит на всеобщее обозрение (фото)
    Украинская певица выставила свой целлюлит на всеобщее обозрение (фото)
    Украинская певица выставила свой целлюлит на всеобщее обозрение (фото)
    Украинская певица выставила свой целлюлит на всеобщее обозрение (фото)
    Украинская певица выставила свой целлюлит на всеобщее обозрение (фото)
    Украинская певица выставила свой целлюлит на всеобщее обозрение (фото)
    Украинская певица выставила свой целлюлит на всеобщее обозрение (фото)
    instagram.com/thejerryheil/

    «Знакомьтесь, это Мистер Цилик. Еще тот Дон Жуан. Обожает женские ляжки! Сегодня даже друг признал, что я поднабрала. А я затекла! Вот сидела думала, почему. Мозг почти стер из памяти, что произошло несколько дней назад. Я вам просто покажу свой плотный субботний график: проснулась около 3 утра. Поела. Уснула. Проснулась. Поела. Уснула. Проснулась. Нетфликс. Ginny & Georgia. Догадайтесь что? Правильно! Поела и уснула! И так до 8 вечера! То есть я хавала тупо целый день. Зато Чурчхелла была без сахара», - рассказала Яна.

    Поклонники Jerry Heil отметили под постом, что она все равно очень красиво выглядит и они ею восхищаются:

    Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

    Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.

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