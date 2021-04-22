Поклонники разочаровались в Бейонсе из-за одной детали на фото

Деталь раскрыла нелепый фотошоп

Культовая певица всегда поражала поклонников фигурой, но, видимо, для ее поддержания звезде требуется не только фитнес, но и фильтры.

Известная 39-летняя певица Бейонсе не зря получила от фанатов прозвище Королева Би. Знаменитость обладает феноменальным голосом и не менее впечатляющими формами, которые она не стесняется показывать при любом удобном случае. Однако на последнем фото 172 млн подписчиков Бейонсе увидели то, во что не хотелось верить. Их кумир тоже пал жертвой фотошопа.

instagram.com/beyonce/

На снимке Бейонсе позировала на лестнице в серо-зеленом коротком платье, в комплекте с которым шли длинные перчатки. Певица дополнила наряд туфлями в цвет и золотыми украшениями — цепочкой на ноге и тяжелыми серьгами. Она уложила волосы волной и надела солнцезащитные очки, чтобы добавить образу стильности. Поклонники восторгались фигурой певицы, пока не заметили, что ступени возле талии кумира странным образом поплыли.

Ранее «Скотч» сообщал, что самый высокооплачиваемый актер Голливуда купил роскошный дом за $27,8 млн.

Сам особняк, где теперь будет проживать Джонсон со своей семьей, оборудован всем необходимым для того, чтобы пережить любой карантин. На территории есть отличный кинотеатр с объемным звуком, игровые и лаундж-зоны и, само собой, бассейн. Словом, «Скала» вполне может не выходить из дома годами.

Смотрите, как он выглядит внутри.