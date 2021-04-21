Миллион долларов за пост. Кому в Инстаграме платят больше всех

Названа первая десятка самых дорогих блогеров

Кайли Дженнер теперь не самая «дорогая» блогерша планеты! Ежегодный список богатейших инста-блогеров Instagram Rich List («Список богатеев Инстаграма») был опубликован аналитической компанией, занимающейся социальными сетями Hopper HQ.

По данным их исследования, Кайли с трона сместил один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда — Дуэйн Скала Джонсон.

Полный же Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Дуэйн Скала Джонсон, 228 млн подписчиков.

Цена за один пост: 1 015 000 долларов.

2. Кайли Дженнер, 225 млн подписчиков.

Цена за один пост: 986 000 долларов.

3. Криштиану Роналду, 276 млн подписчиков.

Цена за один пост: 889 000 долларов.

4. Ким Кардашьян, 214 млн подписчиков.

Цена за один пост: 858 000 долларов.

5. Ариана Гранде, 231 млн подписчиков.

Цена за один пост: 853 000 долларов.

6. Селена Гомес, 221 млн подписчиков.

Цена за один пост: 848 000 долларов.

7. Бейонсе, 172 млн подписчиков.

Цена за один пост: 770 000 долларов.

8. Джастин Бибер, 170 млн подписчиков.

Цена за один пост: 747 000 долларов.

9. Тейлор Свифт, 153 млн подписчиков.

Цена за один пост: 722 000 долларов.

10. Неймар, 148 млн подписчиков.

Цена за один пост: 704 000 долларов.

Ранее «Скотч» рассказывал, как предприимчивый таец четыре раза женился и трижды развелся ради оплачиваемого отпуска.

Согласно тайваньскому законодательству, человек имеет право на восьмидневный оплачиваемый отпуск при вступлении в брак. Разумеется, работодателям тайваньца это не понравилось. Руководители банка, в котором он работал, быстро поняли, что он задумал, и сначала отказывали ему в предоставлении отпуска.