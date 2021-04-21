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    Миллион долларов за пост. Кому в Инстаграме платят больше всех

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    Дуэйн Скала Джонсон - Миллион долларов за пост. Кому в Инстаграме платят больше всех

    Дуэйн Скала Джонсон

    Названа первая десятка самых дорогих блогеров

    Кайли Дженнер теперь не самая «дорогая» блогерша планеты! Ежегодный список богатейших инста-блогеров Instagram Rich List («Список богатеев Инстаграма») был опубликован аналитической компанией, занимающейся социальными сетями Hopper HQ.

    По данным их исследования, Кайли с трона сместил один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда — Дуэйн Скала Джонсон.

    Полный же Топ-10 выглядит следующим образом:

    1. Дуэйн Скала Джонсон, 228 млн подписчиков.

    Цена за один пост: 1 015 000 долларов.

    2. Кайли Дженнер, 225 млн подписчиков.

    Цена за один пост: 986 000 долларов.

    3. Криштиану Роналду, 276 млн подписчиков.

    Цена за один пост: 889 000 долларов.

    4. Ким Кардашьян, 214 млн подписчиков.

    Цена за один пост: 858 000 долларов.

    5. Ариана Гранде, 231 млн подписчиков.

    Цена за один пост: 853 000 долларов.

    6. Селена Гомес, 221 млн подписчиков.

    Цена за один пост: 848 000 долларов.

    7. Бейонсе, 172 млн подписчиков.

    Цена за один пост: 770 000 долларов.

    8. Джастин Бибер, 170 млн подписчиков.

    Цена за один пост: 747 000 долларов.

    9. Тейлор Свифт, 153 млн подписчиков.

    Цена за один пост: 722 000 долларов.

    10. Неймар, 148 млн подписчиков.

    Цена за один пост: 704 000 долларов.

    Ранее «Скотч» рассказывал, как предприимчивый таец четыре раза женился и трижды развелся ради оплачиваемого отпуска.

    Согласно тайваньскому законодательству, человек имеет право на восьмидневный оплачиваемый отпуск при вступлении в брак. Разумеется, работодателям тайваньца это не понравилось. Руководители банка, в котором он работал, быстро поняли, что он задумал, и сначала отказывали ему в предоставлении отпуска.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные деньги шоу-бизнес
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