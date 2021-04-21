Миллион долларов за пост. Кому в Инстаграме платят больше всех
Дуэйн Скала Джонсон
Названа первая десятка самых дорогих блогеров
Кайли Дженнер теперь не самая «дорогая» блогерша планеты! Ежегодный список богатейших инста-блогеров Instagram Rich List («Список богатеев Инстаграма») был опубликован аналитической компанией, занимающейся социальными сетями Hopper HQ.
По данным их исследования, Кайли с трона сместил один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда — Дуэйн Скала Джонсон.
Полный же Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Дуэйн Скала Джонсон, 228 млн подписчиков.
Цена за один пост: 1 015 000 долларов.
2. Кайли Дженнер, 225 млн подписчиков.
Цена за один пост: 986 000 долларов.
3. Криштиану Роналду, 276 млн подписчиков.
Цена за один пост: 889 000 долларов.
4. Ким Кардашьян, 214 млн подписчиков.
Цена за один пост: 858 000 долларов.
5. Ариана Гранде, 231 млн подписчиков.
Цена за один пост: 853 000 долларов.
6. Селена Гомес, 221 млн подписчиков.
Цена за один пост: 848 000 долларов.
7. Бейонсе, 172 млн подписчиков.
Цена за один пост: 770 000 долларов.
8. Джастин Бибер, 170 млн подписчиков.
Цена за один пост: 747 000 долларов.
9. Тейлор Свифт, 153 млн подписчиков.
Цена за один пост: 722 000 долларов.
10. Неймар, 148 млн подписчиков.
Цена за один пост: 704 000 долларов.
Ранее «Скотч» рассказывал, как предприимчивый таец четыре раза женился и трижды развелся ради оплачиваемого отпуска.
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