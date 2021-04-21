«Сама не верю»: Экс-«Виа Гру» задержали в Испании

Исполнительница отправилась в Барселону, чтобы принять участие в съемках телешоу

Украинскую певицу и бывшую участницу группы «Виа Гра» Веру Брежневу задержали в Испании. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Исполнительница отправилась в Барселону, чтобы принять участие в новом выпуске шоу «Орел и решка». Вместе с ней в передаче снималась Верка Сердючка.

instagram.com/ververa/

«Сама не верю, что говорю это, но это было одно из самых запоминающихся путешествий в моей жизни. И даже при том, что я спала мало, почти не ела и сильно устала, эмоции получила самые прекрасные! Началось путешествие с трех часов в полиции аэропорта. А потом из полиции сразу в кадр!» — написала Брежнева. Она не уточнила по какой причине ее задержали.

Ранее «Скотч» рассказывал, как предприимчивый таец четыре раза женился и трижды развелся ради оплачиваемого отпуска.

Согласно тайваньскому законодательству, человек имеет право на восьмидневный оплачиваемый отпуск при вступлении в брак. Разумеется, работодателям тайваньца это не понравилось. Руководители банка, в котором он работал, быстро поняли, что он задумал, и сначала отказывали ему в предоставлении отпуска.