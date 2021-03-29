Лучшие фото первой азиатской модели, которая покоряет мир своими пышными формами
Уникальная чарующая красота девушки не осталась незамеченной
Юми Ну уже более 10 лет работает моделью плюс-сайз, и теперь она дебютирует на страницах популярного журнала Sports Illustrated.
Девушка приняла участие в горячей фотосессии, где позировала в бикини, и стала первой азиатской моделью, которая снялась для этого спортивного издания
Цель Юми — показать, что девушки не должны стыдиться себя и своего тела, и поднять проблемный вопрос о разделении общества и расизме.
Однако Юми не только модель, но еще и певица. Она начала писать песни в 12 лет и не отказалась от своего увлечения по сей день
Есть в семье красавицы с пышными формами и другие музыканты: она племянница известного американского диджея японского происхождения Стива Аоки, пишет Page Six
Ранее «Скотч» показывал фото двулапой собаки-мамы, защищающей своих щенков.
Когда-то у нее была семья. Но они почему-то решили от нее отказаться, выбросив ее возле железнодорожных путей. Именно там Ши Бао и потеряла свои задние лапки. Местные жители говорят, что она попала под поезд.