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    Лучшие фото первой азиатской модели, которая покоряет мир своими пышными формами

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    Модель&nbsp;Юми Ну - Лучшие фото первой азиатской модели, которая покоряет мир своими пышными формами
    Модель Юми Ну
    instagram.com/_yumi_nu/

    Уникальная чарующая красота девушки не осталась незамеченной

    Юми Ну уже более 10 лет работает моделью плюс-сайз, и теперь она дебютирует на страницах популярного журнала Sports Illustrated.

    Девушка приняла участие в горячей фотосессии, где позировала в бикини, и стала первой азиатской моделью, которая снялась для этого спортивного издания

    Цель Юми — показать, что девушки не должны стыдиться себя и своего тела, и поднять проблемный вопрос о разделении общества и расизме.

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    Лучшие фото первой азиатской модели, которая покоряет мир своими пышными формами
    Лучшие фото первой азиатской модели, которая покоряет мир своими пышными формами
    Лучшие фото первой азиатской модели, которая покоряет мир своими пышными формами
    Лучшие фото первой азиатской модели, которая покоряет мир своими пышными формами
    Лучшие фото первой азиатской модели, которая покоряет мир своими пышными формами
    Лучшие фото первой азиатской модели, которая покоряет мир своими пышными формами
    Лучшие фото первой азиатской модели, которая покоряет мир своими пышными формами
    Лучшие фото первой азиатской модели, которая покоряет мир своими пышными формами
    instagram.com/_yumi_nu/

    Однако Юми не только модель, но еще и певица. Она начала писать песни в 12 лет и не отказалась от своего увлечения по сей день

    Есть в семье красавицы с пышными формами и другие музыканты: она племянница известного американского диджея японского происхождения Стива Аоки, пишет Page Six

    Ранее «Скотч» показывал фото двулапой собаки-мамы, защищающей своих щенков.

    Когда-то у нее была семья. Но они почему-то решили от нее отказаться, выбросив ее возле железнодорожных путей. Именно там Ши Бао и потеряла свои задние лапки. Местные жители говорят, что она попала под поезд.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
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