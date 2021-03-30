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    62-летняя полуобнаженная Мадонна примеряла кепку украинского бренда, но ее никто не заметил

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    62-летняя полуобнаженная Мадонна примеряла кепку украинского бренда, но ее никто не заметил

    Звезда в нижнем белье вызвал споры в сети

    Американская поп-исполнительница Мадонна поделилась серией откровенных снимков и вызвала споры в сети. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram.

    62-летняя певица сфотографировалась в черном кружевном нижнем белье и чулках того же цвета. Ее образ дополнила кепка украинского дизайнера Руслана Багинского, которую она уже не раз надевала.

    Публикация знаменитости, которая набрала 856 тысяч лайков, озадачила ее поклонников. Одни фанаты раскритиковали внешность певицы: «Старушку понесло», «Просто прими тот факт, что ты старая», «Для чего ты публикуешь такие мерзкие снимки?», «Бабуля, остановись», «Мадонна, ты перестала быть сексуальной».

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    62-летняя полуобнаженная Мадонна примеряла кепку украинского бренда, но ее никто не заметил
    62-летняя полуобнаженная Мадонна примеряла кепку украинского бренда, но ее никто не заметил
    62-летняя полуобнаженная Мадонна примеряла кепку украинского бренда, но ее никто не заметил

    В то же время другие подписчики встали на защиту Мадонны и принялись писать ей комплименты. «Ты просто богиня», «Выглядишь потрясающе», «Ты вообще не стареешь», «Горячая», «Обожаю тебя», «Разве возможно выглядеть так в твоем возрасте?», «Просто вау», — высказывались пользователи.

    Ранее «Скотч» показывал фото двулапой собаки-мамы, защищающей своих щенков.

    Когда-то у нее была семья. Но они почему-то решили от нее отказаться, выбросив ее возле железнодорожных путей. Именно там Ши Бао и потеряла свои задние лапки. Местные жители говорят, что она попала под поезд.

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    Теги: знаменитости певица
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