Гордая мама образцового школьника: Тина Кароль показала редкое фото своего сына



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Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol/

Сын артистки Вениамин пошел в 6 класс

Украинская поп-дива Тина Кароль поделилась секретами воспитания своего сына Вениамина. 10-летний мальчик учится в Лондоне и у него уже начались занятия в школе. Гордая мама похвасталась подросшим сыном в своих соцсетях.

«За нами будущее. Пока не в Раду, а в школу. И все впереди. Гордость мамы», - прокомментировала фото с сыном Тина.

Фото: instagram.com/tina_karol/.

Также Кароль поделилась, что до начала учебного года Вениамин провел с ней все лето, ездил с ней на гастроли и присутствовал на съемочной площадке нового клипа артистки на трек «Вабити», в котором певица предстала в креайне откровенном образе.

«Веня мой в Англии идет в школу в школьной форме. В каждой школы есть своя форма, есть свой герб, есть свой флаг, своя песня. Это как коммуна такая. Он даже уже одевает галстук сам. У ребенка меняется состояние от домашнего на школьное. То есть это дает собранность, концентрированность», - рассказа певица в эфире канала «1+1»

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