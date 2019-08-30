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    Шоу-биз

    Гордая мама образцового школьника: Тина Кароль показала редкое фото своего сына

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    <p>Тина Кароль</p> <p>Фото: instagram.com/tina_karol/</p> - Гордая мама образцового школьника: Тина Кароль показала редкое фото своего сына

    Тина Кароль

    Фото: instagram.com/tina_karol/

    Сын артистки Вениамин пошел в 6 класс

    Украинская поп-дива Тина Кароль поделилась секретами воспитания своего сына Вениамина. 10-летний мальчик учится в Лондоне и у него уже начались занятия в школе. Гордая мама похвасталась подросшим сыном в своих соцсетях.

    «За нами будущее. Пока не в Раду, а в школу. И все впереди. Гордость мамы», - прокомментировала фото с сыном Тина.

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    Фото: instagram.com/tina_karol/.

    Также Кароль поделилась, что до начала учебного года Вениамин провел с ней все лето, ездил с ней на гастроли и присутствовал на съемочной площадке нового клипа артистки на трек «Вабити», в котором певица предстала в креайне откровенном образе.

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    Гордая мама образцового школьника: Тина Кароль показала редкое фото своего сына
    Гордая мама образцового школьника: Тина Кароль показала редкое фото своего сына
    Гордая мама образцового школьника: Тина Кароль показала редкое фото своего сына
    Гордая мама образцового школьника: Тина Кароль показала редкое фото своего сына
    Гордая мама образцового школьника: Тина Кароль показала редкое фото своего сына
    Гордая мама образцового школьника: Тина Кароль показала редкое фото своего сына
    Гордая мама образцового школьника: Тина Кароль показала редкое фото своего сына
    Гордая мама образцового школьника: Тина Кароль показала редкое фото своего сына
    Гордая мама образцового школьника: Тина Кароль показала редкое фото своего сына
    Гордая мама образцового школьника: Тина Кароль показала редкое фото своего сына
    Гордая мама образцового школьника: Тина Кароль показала редкое фото своего сына
    Гордая мама образцового школьника: Тина Кароль показала редкое фото своего сына
    Гордая мама образцового школьника: Тина Кароль показала редкое фото своего сына
    Гордая мама образцового школьника: Тина Кароль показала редкое фото своего сына
    Гордая мама образцового школьника: Тина Кароль показала редкое фото своего сына
    Гордая мама образцового школьника: Тина Кароль показала редкое фото своего сына
    Гордая мама образцового школьника: Тина Кароль показала редкое фото своего сына
    Гордая мама образцового школьника: Тина Кароль показала редкое фото своего сына
    Гордая мама образцового школьника: Тина Кароль показала редкое фото своего сына
    Гордая мама образцового школьника: Тина Кароль показала редкое фото своего сына
    Гордая мама образцового школьника: Тина Кароль показала редкое фото своего сына
    Гордая мама образцового школьника: Тина Кароль показала редкое фото своего сына
    Гордая мама образцового школьника: Тина Кароль показала редкое фото своего сына
    Гордая мама образцового школьника: Тина Кароль показала редкое фото своего сына
    Гордая мама образцового школьника: Тина Кароль показала редкое фото своего сына
    Гордая мама образцового школьника: Тина Кароль показала редкое фото своего сына
    Гордая мама образцового школьника: Тина Кароль показала редкое фото своего сына
    Гордая мама образцового школьника: Тина Кароль показала редкое фото своего сына
    Гордая мама образцового школьника: Тина Кароль показала редкое фото своего сына
    Гордая мама образцового школьника: Тина Кароль показала редкое фото своего сына
    Гордая мама образцового школьника: Тина Кароль показала редкое фото своего сына
    Гордая мама образцового школьника: Тина Кароль показала редкое фото своего сына

    «Веня мой в Англии идет в школу в школьной форме. В каждой школы есть своя форма, есть свой герб, есть свой флаг, своя песня. Это как коммуна такая. Он даже уже одевает галстук сам. У ребенка меняется состояние от домашнего на школьное. То есть это дает собранность, концентрированность», - рассказа певица в эфире канала «1+1»

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