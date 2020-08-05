Натали Портман поделилась редким кадром со своей свадьбы



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39-летняя голливудская актриса Натали Портман

4 августа кинозвезда и ее супруг Бенджамин Мильпье отпраздновали восьмую годовщину свадьбы

39-летняя голливудская актриса Натали Портман принадлежит к числу тех знаменитостей, которые не любят афишировать свою личную жизнь. Именно поэтому у поклонников актрисы не так много шансов полюбоваться на ее детей или увидеть семейные фото в Инстаграме. Однако на днях звезда «Черного лебедя» сделала исключение.

4 августа Натали и ее супруг Бенджамин Мильпье отпраздновали восьмую годовщину свадьбы. В честь этого события Портман опубликовала в Инстаграме редкое фото бракосочетания. На нем запечатлен первый танец жениха и невесты.

instagram.com/natalieportman/

«Все еще мой любимый партнер для танцев», — подписала трогательный кадр актриса. В считаные часы снимок собрал несколько сотен тысяч лайков и больше тысячи комментариев. Поклонники были в восторге от снимка и отметили, что на фото Натали выглядит невероятно счастливой.

«Какая красивая пара», «Будьте счастливы!», «Так рады, что вы нашли друг друга», «Рядом с мужем вы сияете от счастья», «Вы двое просто невероятно милые», — пишут фолловеры в комментариях. К слову, многие из них отметили, что на фото муж Натали напоминает покойного Пола Уокера.

Ранее сообщалось, что британский актер Джейсон Айзекс, сыгравший Люциуса Малфоя в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере, признался, что на протяжении нескольких десятилетий был наркозависимым.

Свою зависимость Айзекс описал как «длившуюся десятилетиями любовную интригу». «Я всегда имел склонность к зависимостям. В возрасте 16 лет я уже перерос алкоголь и перешел к наркотикам», — признался артист.