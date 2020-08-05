Звезда «Великолепного века» Нур Феттахоглу блеснула в мини-бикини на отдыхе



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39-летняя звезда турецкого сериала «Великолепный век» Нур Феттахоглу

Турецкая актриса прославилась в роли Махидевран

39-летняя звезда турецкого сериала «Великолепный век» Нур Феттахоглу, сыгравшая наложницу султана Сулеймана Махидевран, по-прежнему в отличной форме. Ее стройности могут позавидовать даже юные девы. Просто удивительно, как по прошествии шести лет с момента окончания ее работы над фильмом, она ни капли не изменилась.

Во всей красе турецкая актриса предстала в личном блоге, опубликовав чарующее видео в черном бикини. Нур медленно двигается в воде, благодаря чему можно легко рассмотреть стройность ее форм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nur Fettahoğlu (@eclipsnf) 2 Авг 2020 в 9:16 PDT

«Султан бы мимо такой не прошел», «Обворожительная», «Нур, как девочка», «Наша Махидевран с годами только краше», — прокомментировали видео фолловеры.

Ранее сообщалось, что британский актер Джейсон Айзекс, сыгравший Люциуса Малфоя в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере, признался, что на протяжении нескольких десятилетий был наркозависимым.

Свою зависимость Айзекс описал как «длившуюся десятилетиями любовную интригу». «Я всегда имел склонность к зависимостям. В возрасте 16 лет я уже перерос алкоголь и перешел к наркотикам», — признался артист.