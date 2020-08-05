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    Шоу-биз

    Звезда «Великолепного века» Нур Феттахоглу блеснула в мини-бикини на отдыхе

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    39-летняя звезда турецкого сериала &laquo;Великолепный век&raquo; Нур Феттахоглу - Звезда «Великолепного века» Нур Феттахоглу блеснула в мини-бикини на отдыхе
    39-летняя звезда турецкого сериала «Великолепный век» Нур Феттахоглу

    Турецкая актриса прославилась в роли Махидевран

    39-летняя звезда турецкого сериала «Великолепный век» Нур Феттахоглу, сыгравшая наложницу султана Сулеймана Махидевран, по-прежнему в отличной форме. Ее стройности могут позавидовать даже юные девы. Просто удивительно, как по прошествии шести лет с момента окончания ее работы над фильмом, она ни капли не изменилась.

    Во всей красе турецкая актриса предстала в личном блоге, опубликовав чарующее видео в черном бикини. Нур медленно двигается в воде, благодаря чему можно легко рассмотреть стройность ее форм.

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    Публикация от Nur Fettahoğlu (@eclipsnf)

    «Султан бы мимо такой не прошел», «Обворожительная», «Нур, как девочка», «Наша Махидевран с годами только краше», — прокомментировали видео фолловеры.

    Ранее сообщалось, что британский актер Джейсон Айзекс, сыгравший Люциуса Малфоя в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере, признался, что на протяжении нескольких десятилетий был наркозависимым.

    Свою зависимость Айзекс описал как «длившуюся десятилетиями любовную интригу». «Я всегда имел склонность к зависимостям. В возрасте 16 лет я уже перерос алкоголь и перешел к наркотикам», — признался артист.

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