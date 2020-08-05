Похудевшая Кейт Миддлтон в белом платье вызвала ажиотаж в сети (фото)



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38-летняя герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон побывала в Шеффилде

Британцев очаровал образ герцогини Кембриджской

Будущая королева, 38-летняя герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, вернулась из отпуска на островах Силли отдохнувшая и преобразившаяся. С сияющим видом и полная сил Ее Высочество помогла волонтерам организации Baby Basics UK распаковать коробки с детскими вещами, собранные для нуждающихся семей.

Несмотря на то, что ее ждала физическая работа, Кейт выбрала потрясающее белоснежное платье и светло-серые лодочки из экзотической кожи на шпильке. Наряд подчеркнул изящную фигуру многодетной мамы и ее бронзовый загар. Герцогиня оставила волосы распущенными и сделала фирменный макияж с акцентом на естественность.

Во время распаковки вещей Миддлтон надела средства защиты — соблюдение этих мер крайне необходимо во время пандемии коронавируса. Супруга принца Уильяма подобрала маску с нежным цветочным принтом, которая идеально сочеталась с ее образом.

Ранее «Скотч» сообщал, что британский актер Джейсон Айзекс, сыгравший Люциуса Малфоя в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере, признался, что на протяжении нескольких десятилетий был наркозависимым.

Свою зависимость Айзекс описал как «длившуюся десятилетиями любовную интригу». «Я всегда имел склонность к зависимостям. В возрасте 16 лет я уже перерос алкоголь и перешел к наркотикам», — признался артист.