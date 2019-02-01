Группа «Агонь» презентовала новый клип в стиле фильма «Бегущий по лезвию»



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Группа «Агонь»

Клип снят на композицию «Найди меня»

Сегодня день премьер! С самого утра украинские артисты радуют меломанов новыми треками. Утро началось с нового сингла Джамалы, следом за ней - группа Kazka опубликовала трек для Нацотбора-2019, а теперь читатели Scotсh могут насладиться новым видео от группы «Агонь» на песню «Найди меня»

Для съемок нового видео артисты пригласили режиссёра Val Semko и команду всемирно-известного продакшена Radioaktive Films, чьи смелые, новаторские работы для Coldplay, DJ Shadow, Foals, Tame Impala, MØ поражают воображение зрителя.

Для клипа «Найди Меня» режиссер выбрал мрачный сеттинг в стиле нео-нуар, в который поместил вечную историю о любви.

«Осознание важности чего-то приходит к нам только тогда, когда мы это теряем. Чем больше мы заменяем чем-то общение с живыми людьми, тем меньше места остается для теплоты. Прежде, чем мы окончательно превратимся в холодных роботов, я бы хотел напомнить людям о важности человеческих чувств», - так прокомментировал новую видеоработу Val Semko.

Кроме этого, режиссер видео рассказал, что идеи для клипа были взяты из фильмов «Бегущий по лезвию» и «Тихоокеанский рубеж», а съемки проходили на заброшенном заводе в Киеве.