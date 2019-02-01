Сильная или слабая? Группа Kazka официально представила композицию для Нацотбора-2019

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Kazka facebook.com/kazka.band

Композиция получила название Apart

Украинская группа Kazka, песни которой покоряют мировые хит-парады, презентовала трек для Нацотбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2019». Несмотря на то, что злоумышленники слили в сеть пиратскую версию композиции за несколько часов до премьеры в Youtube, артисты не сильно расстроились и попросили пользователей сети дождаться официального релиза.

Меломаны отметили, что в новой композиции умело сочетаются народные мотивы с современным звучанием. Кроме этого, несмотря на то, что песня звучит на английском языке, несколько строк на украинском в ней все-таки есть.

«Під вишнею криниченька, милого чекаю. Од любові до милого серце завмирає… Ой ходила сива пава по крутесенькій горі. Будемо з тобою, серце, і на небі й на землі», — поется в песне.

Стоит отметить, что пользователям Youtube композиция пришлась по вкусу.

«Kazka! Презентация конкурсной песни для Евровидения удачная и прекрасно воспринимается с первых ноток. Вы очень талантливые. Успехов вам!», «Так высоко взлетели, что теперь ожидаешь только нереального взрыва эмоций», «Нет кульминации. Все ровно. Такое... А вообще молодцы!», «Песня хорошая, но она очень слабая вокально, нет драйва, энергии. Это 100% финал нацотбора... Но для Европы - под сомнением. Сказать честно: я ожидал большего», - пишут меломаны.

Но все-таки конкурс «Евровидение» настолько не предсказуем, что с точностью нельзя сказать, сможет эта композиция покорить европейского слушателя или нет.