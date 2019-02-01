Сильная или слабая? Группа Kazka официально представила композицию для Нацотбора-2019
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Композиция получила название Apart
Украинская группа Kazka, песни которой покоряют мировые хит-парады, презентовала трек для Нацотбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2019». Несмотря на то, что злоумышленники слили в сеть пиратскую версию композиции за несколько часов до премьеры в Youtube, артисты не сильно расстроились и попросили пользователей сети дождаться официального релиза.
Меломаны отметили, что в новой композиции умело сочетаются народные мотивы с современным звучанием. Кроме этого, несмотря на то, что песня звучит на английском языке, несколько строк на украинском в ней все-таки есть.
«Під вишнею криниченька, милого чекаю. Од любові до милого серце завмирає… Ой ходила сива пава по крутесенькій горі. Будемо з тобою, серце, і на небі й на землі», — поется в песне.
Стоит отметить, что пользователям Youtube композиция пришлась по вкусу.
«Kazka! Презентация конкурсной песни для Евровидения удачная и прекрасно воспринимается с первых ноток. Вы очень талантливые. Успехов вам!», «
Но все-таки конкурс «Евровидение» настолько не предсказуем, что с точностью нельзя сказать, сможет эта композиция покорить европейского слушателя или нет.