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    Шоу-биз

    Джамала выпустила композицию, автором которой стал Брайан Тодд

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    Джамала - Джамала выпустила композицию, автором которой стал Брайан Тодд
    Джамала

    Работы композитора не раз номинировались на престижную премию Грэмми

    Сегодня на официальных страницах Джамалы в соцсетях и в Youtube состоялась премьера нового сингла победительницы международного песенного конкурса «Евровидение-2016». Композиция Solo была написана тремя американскими сонграйтерами, во главе с саундпродюсером и композитором Брайаном Тоддом, чьи работы неоднократно получали мультиплатиновый статус, входили в Top 5 хит-парадов США и Великобритании и номинировались на Грэмми.

     Брайан Тодд признался, что его поразил тембр и трудолюбие Джамалы.

    «Когда мы познакомились, я был под впечатлением от достижений Джамалы, было очевидно, что она целеустремленный и трудолюбивый артист. А тембр ее голоса потрясающе богатый и очень узнаваемый. Я подумал, что мы могли бы стать отличной командой для того, чтобы добиться новых успехов на международной сцене. Песню Solo мы писали специально для Джамалы. Она о том, что можно быть сильной даже если ты одна, сама по себе. Это гимн сильных женщин»,- отметил именитый композитор и саундпродюсер.

    В свою очередь Джамала прокомментировала сотрудничество так:

    «Работать над этой песней было невероятно интересно. Я не перестаю радоваться тому, как новые технологии сегодня позволяют писать музыку с человеком, который находится на другом конце Земли! Это был очень интересный опыт. Думаю, новая песня понравится моим поклонникам и в Украине, и в других странах».

    Напомним, что Джамала снова стала музыкальным экспертом Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение» и поможет украинцам выбрать достойного участника, который представит Украину на престижной сцене в Израиле.

     

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