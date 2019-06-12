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    Шоу-биз

    Ирина Билык и Дима Коляденко просят фанатов придумать для них название партии

    • Розсилка
    Ирина Билык - Ирина Билык и Дима Коляденко просят фанатов придумать для них название партии
    Ирина Билык
    instagram.com/bilyk_iryna

    После победы лидера «Квартал-95» Владимира Зеленского на президентских выборах, многие украинские звезды задумались о политической карьере

    Скоро на сцену некому будет выходить - все станут выступать с трибуны Верховной Рады. Совсем недавно о своих политических амбициях заявили Вакарчук, Притула и Билоножко, а теперь о смене рода деятельности намекнули и Ирина Билык и Дима Коляденко. 

    «Мы вот с Димой решили пофантазировать, а как бы могла называться наша политическая партия? Хотим услышать ваши версии! Автора самого оригинального названия ждёт от нас приз!», - написала в соцсети Ирина Билык.

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    Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna)

    Фанаты артистов с радостью решили поучаствовать в «конкурсе» и написали в комментариях к посту свои вариант: «Партия Феномен», «Партия Чемодан», «Не ховай очей», «Белое и черное», «Army of lovers», «Яд», «Рыжий Патрик», «Губа не дура», «Кукла фейс», «БилОК», «Колир», «ЯД», «ДИра»,«ДиБилык».

    Также стоит отметить, что некоторые поклонники выступили против того, что бы их любимчики шли в политику.

    «Ирина, ждём от Вас замечательных хитов, а политикой пусть занимаются политиканы», - отметила поклонница Билык в комментариях к посту.

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