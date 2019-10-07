  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Группа Kiss сыграет концерт в Индийском океане для восьми человек и акул

    • Розсилка
    Группа Kiss сыграет концерт в Индийском океане для восьми человек и акул

    Билет обойдется всего в $50, но повезет лишь избранным

    Группа Kiss выступит с концертом в Индийском океане. Музыканты и восемь поклонников, которым посчастливится купить билеты, отправятся на двух суднах из австралийского города Порт-Линкольн в открытые воды, где водится большое количество белых акул. Оказывается, эти животные любят хеви-метал и рок-н-ролл – их привлекают низкочастотные звуки.

    Kiss останутся на лодке и дадут концерт из четырех песен, а фанаты спустятся в прозрачный бокс, где смогут слушать музыку и наблюдать за реакцией акул (для этого вокруг бокса установят подводные динамики).

    Концерт состоится в рамках благотворительного проекта Airbnb Animal Experience, который предлагает путешественникам возможность лучше понять дикий мир, взаимодействуя с животными в естественной среде обитания.

     Читайте також: Когда накрывает не вовремя: Тищенко засекли за неадекватным поведением на заседании ВР (видео)

     

    музыка билеты
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ