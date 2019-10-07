Группа Kiss сыграет концерт в Индийском океане для восьми человек и акул



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Билет обойдется всего в $50, но повезет лишь избранным

Группа Kiss выступит с концертом в Индийском океане. Музыканты и восемь поклонников, которым посчастливится купить билеты, отправятся на двух суднах из австралийского города Порт-Линкольн в открытые воды, где водится большое количество белых акул. Оказывается, эти животные любят хеви-метал и рок-н-ролл – их привлекают низкочастотные звуки.

Kiss останутся на лодке и дадут концерт из четырех песен, а фанаты спустятся в прозрачный бокс, где смогут слушать музыку и наблюдать за реакцией акул (для этого вокруг бокса установят подводные динамики).

Концерт состоится в рамках благотворительного проекта Airbnb Animal Experience, который предлагает путешественникам возможность лучше понять дикий мир, взаимодействуя с животными в естественной среде обитания.