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    Шоу-биз

    Группа Panivalkova объявила о прекращении музыкальной деятельности

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    Группа Panivalkova - Группа Panivalkova объявила о прекращении музыкальной деятельности
    Группа Panivalkova

    Участницы трио пришли к выводу, что пора развиваться отдельно

    Участницы Panivalkova Ирина Кульшенко, Даша Пугачева и Ирина Лузина создали свою группу сами, без продюсера или лейбла. При этом, они успели занять свою нишу в украинском музыкальном мире. Но несмотря на популярность группы и востребованность, девушки решили закрыть проект.

    «Сейчас мы чувствуем, что нам надо развиваться отдельно. Мы поддерживаем друг друга и наши проекты и остаемся друзьями. Мы создали Панивалькову (или она - нас) для того, чтобы эта музыка несла в мир любовь и искренность - и мы преданно работали на эту идею все 6 лет. Решение о закрытии проекта было принято искренне и с уважением друг к другу».

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    Группа Panivalkova объявила о прекращении музыкальной деятельности
    Группа Panivalkova объявила о прекращении музыкальной деятельности
    Группа Panivalkova объявила о прекращении музыкальной деятельности
    Группа Panivalkova объявила о прекращении музыкальной деятельности
    Группа Panivalkova объявила о прекращении музыкальной деятельности

    Стоит отметить, что коллектив Panivalkova был создан в 2013 году. Девушки успели пустить три альбома - «Панівалькова», «Донтворі» и пять синглов.. Группа съездила в несколько европейских туров, приняла участие практически во всех крупных украинских фестивалях и в 2018 году попробовала себя в Национальном отборе на международный песенный конкурс «Евровидение».

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