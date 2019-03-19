Словно оперная дива: Оля Полякова представила необычную кавер-версию песни «Шлепки»



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Оля Полякова

Певица и эксперт проекта «Дивовижні люди» поразила зрителей новым звучанием

На днях вышел в эфир новый выпуск шоу «Дивовижні люди». Как ранее сообщал Scotch, одним из участников шоу стал 12-летний Олег Оливко, который умеет определять названия оперных произведений без звука.

Эксперт проекта решила и сама протестировать способности участника – Оля Полякова превратилась в настоящую оперную певицу, исполнив одну из своих самых популярных песен сначала без звука, а затем – продемонстрировав всю силу своего голоса.

«Браво! Что происходит в нашем проекте – это фантастика. Роскошный голос, Оля», – не сдерживал восторг ведущий супершоу «Дивовижні люди» Александр Скичко.

Сама же Оля Полякова поразила телезрителей соблазнительным луком и невероятным исполнением композиции «Шлепки».Кроме этого артистка отметила, что умение участника действительно невероятное.

«Олег, чтобы я не поужинала! Это очень круто. Я понимаю, как это делается, но это надо выслушать кучу опер. Я, кстати, не угадала ни одной».