Украинская певица Джамала стала лицом польского мобильного оператора



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Победительница международного песенного конкурса «Евровидение-2016» снялась в рекламном ролике

Победительница «Евровидения-2016» снялась в двух рекламных роликах компании, которые уже транслируются в телеэфире и ориентированы на украинцев, которые живут и работают в Польше. В рекламном ролике певица Джамала исполнила фрагмент украинской колыбельной - «Котику сіренький».

Стоит отметить, что рекламные ролики записаны на двух языках - украинском и польском.

У Джамалы «теплый» и семейный образ и поэтому она является идеальным лицом для нашей рекламной компании, - рассказали изданию WirtualneMedia.pl представители мобильной компании.