Лобода показала, как распевается перед концертом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Светлана Лобода instagram.com/lobodaofficial

36-летняя Светлана Лобода завершила концертный тур по Америке. Впечатлений у певицы осталось много и она делится ими в соцсетях

17 марта артистка выступила в Сан-Франциско. Город стал финальной точкой гастролей по США. В ближайшие несколько дней маму двоих дочерей ждет заслуженный отдых, а пока она выкладывает в Instagram фото и видео с концертов.

Так, на одном из коротких stories экс-солитска «Виа Гры» в разноцветном комбинезоне с глубоким вырезом и в пайетках распевается перед выходом на сцену. Чтобы настроиться, Светлана выполнила дыхательную гимнастику, а также размяла грудную клетку и растянулась. Сценический образ Лободы дополнен многочисленными цепочками на шее, крупными кольцами, ремнем и очками необычной формы.

Несмотря на то, что почти две с половиной недели артистка провела в дороге, она призналась, что уже скучает по концертам: «Жаль, что все проходит», — написала Лобода в Instagram. Ее продюсер Нателла Крапивина подвела итоги в Сети. Она заявила, что они с командой провели клевые дни и каждый город оказался для них новой главой бестселлера. «Я люблю Америку как турист. Это страна, в которую только гостем», — сказала Нателла.





Джерело: graziamagazine.ru