  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Группа «Пающие трусы» презентовала новую песню об отношениях мужчины и женщины

    • Розсилка
    Группа &laquo;Пающие трусы&raquo;&nbsp; - Группа «Пающие трусы» презентовала новую песню об отношениях мужчины и женщины
    Группа «Пающие трусы» 

    Композиция получила название «Пошел на...»

    Новой композицией группы «Пающие трусы» поделился на своей странице в соцсети продюсер коллектива Владимир Бебешко.

    В треке рассказана история женщины, которая выгнала из дома мужа, поскольку тот прекратил уделять внимание ей, ребенку и своему внешнему виду. «Пошел на... Скорее вещи свои собрал, к своей мамаше почесал! Чтобы тут не было твоей ноги! Я в доме поменяю все замки», – поется в припеве.

    Также стоит отметить, что песню не стоит прослушивать при детях до 16-ти лет. В композиции присутствует ненормативная лексика. 

    Читайте также: Владимир Бебешко рассказал, почему такие популярные эстрадные артисты России, как Филипп Киркоров или Николай Басков, перестали ездить на гастроли в Украину
    Читайте також
    Украинская музыка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ