Группа «Пающие трусы» презентовала новую песню об отношениях мужчины и женщины



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Группа «Пающие трусы»

Композиция получила название «Пошел на...»

Новой композицией группы «Пающие трусы» поделился на своей странице в соцсети продюсер коллектива Владимир Бебешко.

В треке рассказана история женщины, которая выгнала из дома мужа, поскольку тот прекратил уделять внимание ей, ребенку и своему внешнему виду. «Пошел на... Скорее вещи свои собрал, к своей мамаше почесал! Чтобы тут не было твоей ноги! Я в доме поменяю все замки», – поется в припеве.

Также стоит отметить, что песню не стоит прослушивать при детях до 16-ти лет. В композиции присутствует ненормативная лексика.