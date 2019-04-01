Дан Балан нежно укусил Тину Кароль во время съемок проекта «Голос Країни»



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Тина Кароль и Дан Балан

Дан Балан продолжает соблазнять украинскую певицу

Только во время вокальных нокаутов в проекте «Голос Країни» Дан Балан (Dan Balan) решился на неожиданный поступок.

Перед выступлением участника команды Тины Кароль, Артема Лиски, которого она во время вокальных боев украла у Dan Balan, звездная тренер обратилась к своему коллеге и заявила, что именно сейчас он увидит, что именно ее цепляет.

Также к флирту тренеров присоединился Потап, который спросил у них живы еще их «кенгуруши» (именно так Дан обращался к Тине,- прим.ред.)

На что пара тренеров, между которыми вероятно существует симпатия отметили, что не будут открывать карт и придержат своих кенгурушей.

Но уже во время выступления участника, который исполнял песню Hotline Bling рэпера Дрейка, тренеры начали танцевать и Dan Balan оказался очень близко к Тине и в какой-то момент «укусил» ее за плечо, чем очень смутил певицу.

«Артем, что ты сделал со мной? Ты выбил из меня настоящие чувства.Я ее укусил, а она сразу пожаловалась медведю (Потапу - прим. ред.)», - прокомментировал свои действия Dan Balan в конце выступления Артема.

Джерело: ТСН