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    Шоу-биз

    Подопечная Тины Кароль довела до слез Монатика

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    Монатик - Подопечная Тины Кароль довела до слез Монатика
    Монатик

    На этих выходных состоялся второй этап вокальных нокаутов

    9 сезон проекта «Голос Країни» в самом разгаре. Поклонники вокального шоу переживают за участников во время вокальных нокаутов. Многие из участников проекта настолько мастерски исполняют подготовленные композиции, что у судей в красных креслах бегут не только мурашки по телу, но и накатываются слезы.

    Так случилось и во время выступления участницы из команды Тины Кароль Ксении Бахчаловой. Девушка исполнила композицию Hijo de la Luna Mecano и растрогала Монатика. Звездный наставник не сумел сдержать слез во время  выступления Ксении.

    «Твой голос - это саундтрек. С твоим голосом можно смотреть на закат, встретить рассвет. Я горжусь, что у меня есть такой человек в команде. Первое место для тебя сегодня!» - так прокомментировала выступление девушки Тина Кароль.

    Джерело: 1+1

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