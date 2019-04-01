Подопечная Тины Кароль довела до слез Монатика



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Монатик

На этих выходных состоялся второй этап вокальных нокаутов

9 сезон проекта «Голос Країни» в самом разгаре. Поклонники вокального шоу переживают за участников во время вокальных нокаутов. Многие из участников проекта настолько мастерски исполняют подготовленные композиции, что у судей в красных креслах бегут не только мурашки по телу, но и накатываются слезы.

Так случилось и во время выступления участницы из команды Тины Кароль Ксении Бахчаловой. Девушка исполнила композицию Hijo de la Luna Mecano и растрогала Монатика. Звездный наставник не сумел сдержать слез во время выступления Ксении.

«Твой голос - это саундтрек. С твоим голосом можно смотреть на закат, встретить рассвет. Я горжусь, что у меня есть такой человек в команде. Первое место для тебя сегодня!» - так прокомментировала выступление девушки Тина Кароль.

Джерело: 1+1