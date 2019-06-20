Группа Pokaz Trio выпустила дебютный джазовый альбом и короткометражку



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Музыкальный альбом получил название Kintsugi

Джазовый коллектив Pokaz Trio, который называет себя «пост-арт-группой», выпустил дебютный альбом Kintsugi и представил короткометражный фильм.

В состав группы, созданной в 2016 году в Одессе, входят пианист и композитор Андрей Показ, барабанщик Яков Тарунцов и басист Евгений Мирмир.

Музыканты выступали на разных джазовых фестивалях не только в Украине, но также в Испании, Франции и Литве. Их музыка — это современные джазовые эксперименты. По словам музыкантов, Kintsugi — пластинка о взаимодействии человека и окружающего мира (в переводе с японского Kintsugi — это искусство реставрации керамики, - прим.ред.).

Над короткометражкой для альбома работала танцевальная команда Apache Crew во главе с хореографом Анатолием Сачивко, который выступил режиссером видео. Для него эта работа — манифест истинной природы человека: "Зачастую наш выбор — это разрушение, он проще и эфективнее, чем процес создания".

Джерело: Buro 24/7