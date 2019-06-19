Злата Огневич показала, как качает свои «орешки»
Злата Огневич
Украинская певица поделилась своими лайфхаками
Чтобы уверенно чувствовать себя летом и в короткой юбке, и на пляже в купальнике, необходимы регулярные тренировки.
На этом акцентирует внимание стройная и изящная певица Злата Огневич. Артистка регулярно посещает спортзал и неустанно открывает для себя новые виды активности — йога, пилатес, TRX, балет и даже бокс.
«Вот такими плавными движениями я подкачиваю орешек, чтобы он вдруг не превратился в сморщенную грушу.
Особенно сложно это делать в жару, хочется побыть немного ленивой пандой», - отметила певица в соцсети.
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Кроме этого, Злата Огневич рассказала, что тренируется три раза в неделю и комбинирует спорт с уроками балета.