Злата Огневич показала, как качает свои «орешки»



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Злата Огневич

Украинская певица поделилась своими лайфхаками

Чтобы уверенно чувствовать себя летом и в короткой юбке, и на пляже в купальнике, необходимы регулярные тренировки.

На этом акцентирует внимание стройная и изящная певица Злата Огневич. Артистка регулярно посещает спортзал и неустанно открывает для себя новые виды активности — йога, пилатес, TRX, балет и даже бокс.

«Вот такими плавными движениями я подкачиваю орешек, чтобы он вдруг не превратился в сморщенную грушу.

Особенно сложно это делать в жару, хочется побыть немного ленивой пандой», - отметила певица в соцсети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich) 18 Июн 2019 в 4:16 PDT





Кроме этого, Злата Огневич рассказала, что тренируется три раза в неделю и комбинирует спорт с уроками балета.