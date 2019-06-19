Дима Коляденко презентовал украиноязыную песню



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Дима Коляденко

Летний хит получил название «Тумбала є»

Известный украинский певец и шоумен Дима Коляденко порадовал меломанов новой композицией.

«Тумбала є»- это как мгновение, как энергия любви! Как счастье, как мираж! Мы её ощущаем, но не видим... Это восхищение женщиной! Когда слушаю эту песню в наушниках - мозг переворачивается! Эта песня - музыка. Она необыкновенная, это просто произведение искусства, которое для меня придумал Андрей Француз. Это песня, которая исцеляет. Вот я ее слушаю, не имеет значение хорошее или плохое у меня настроение. Она точно вылечит всех от плохого настроения и хандры! «Тумбала є» - это солнце в моей душе!», - так прокомментировал выход нового сингла Дима Коляденко.

Стоит отметить, что песня «Тумбала є» это уже третий украиноязычный сингл артиста, после зажигательной «Гасимся» и романтичной «Ти моя половина». Певец заинтриговал, что уже скоро выпустит клип на новую песню!