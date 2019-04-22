Группа Rammstein вдохновилась площадью в Херсоне для тизера нового альбома



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Скриншот видео

Культовые музыканты порадовали фанатов новым видео

Популярная немецкая рок-группа Rammstein показала в тизере к новому альбому Каховскую площадь в Херсоне. Об этом сообщает Kyiv Post.

Видео, опубликованное 19 апреля на официальном YouTube-канале группы, было снято с помощью дрона. Летающий аппарат постепенно взлетает над площадью, окруженной кольцевой дорогой. В центре площади лежит огромная спичка, которая также изображена на обложке нового альбома.

С момента публикации ролик набрал свыше 1,2 миллиона просмотров. Новый альбом Rammstein собирается представить 18 мая.

Напомним, 28 марта немецкая группа Rammstein выпустила свою первую за семь лет песню - Deutschland («Германия»). Премьера клипа на нее сопровождалась рядом скандалов. Помимо того что видео слили в сеть раньше официального релиза, клип раскритиковали еврейские организации.