Группа «Время и стекло» объявила о распаде



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Коллектив пока не покидает сцену окончательно instagram.com/vremyaisteklo/

Позитив заявил, что никаких конфликтов между ними не было и никогда не возникало

Популярные украинские артисты Надя Дорофеева и Леша «Позитив» Завгородний подтвердили, что их дуэт прекращает существование в этом году. Важным переменам солистка посвятила эмоциональный пост в социальной сети.

«Когда я осознаю, что группа «Время и стекло» существует 10 лет, меня накрывают смешанные эмоции - страх, шок, бесконечный восторг, гордость и счастье. Мы с Лешей поняли, что сделали максимум. И наше время в группе действительно истекло. Такой огромный период, целая творческая жизнь - большая редкость для современного артиста. А нам удавалось удивлять, эпатировать и каждый раз создавать что-то новое, чтобы дарить радость и вдохновлять! И мы будем продолжать. Только еще круче и по-другому — наступает новый этап. Странное ощущение, но сейчас я чувствую себя как артист, который стоит на сцене с наградой в руках, переполненный чувством благодарности ко всем, кто был рядом — нашим сумасшедшим и крутым слушателям, фан-клубам, моим родным и всей огромной команде MOZGI Entertainment», — отметила Дорофеева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Время и Стекло (@vremyaisteklo) 11 Мар 2020 в 12:25 PDT

В свою очередь Позитив заявил, что никаких конфликтов между ними не было и никогда не возникало. Они с коллегой просто решили идти дальше врозь. «Нет ничего плохого в том, что каждый из нас как личность будет продолжать свой собственный путь. Так должно быть, так всегда должно происходить... Для меня «Время и стекло» — это то, что я хотел сделать в творческом плане, на сцене», — поделился вокалист.

Впрочем, коллектив пока не покидает сцену окончательно. В этом году артисты готовят большой тур и организуют грандиозный концерт во дворце «Украина». «Это будет нестандартное шоу от нашей группы в абсолютно другом звучании. Но не могу выдавать все секреты», — признается Дорофеева.