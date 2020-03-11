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    Шоу-биз

    Группа «Время и стекло» объявила о распаде

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    Коллектив пока не покидает сцену окончательно - Группа «Время и стекло» объявила о распаде
    Коллектив пока не покидает сцену окончательно
    instagram.com/vremyaisteklo/

    Позитив заявил, что никаких конфликтов между ними не было и никогда не возникало

    Популярные украинские артисты Надя Дорофеева и Леша «Позитив» Завгородний подтвердили, что их дуэт прекращает существование в этом году. Важным переменам солистка посвятила эмоциональный пост в социальной сети.

     «Когда я осознаю, что группа «Время и стекло» существует 10 лет, меня накрывают смешанные эмоции - страх, шок, бесконечный восторг, гордость и счастье. Мы с Лешей поняли, что сделали максимум. И наше время в группе действительно истекло. Такой огромный период, целая творческая жизнь - большая редкость для современного артиста. А нам удавалось удивлять, эпатировать и каждый раз создавать что-то новое, чтобы дарить радость и вдохновлять! И мы будем продолжать. Только еще круче и по-другому — наступает новый этап. Странное ощущение, но сейчас я чувствую себя как артист, который стоит на сцене с наградой в руках, переполненный чувством благодарности ко всем, кто был рядом — нашим сумасшедшим и крутым слушателям, фан-клубам, моим родным и всей огромной команде MOZGI Entertainment», — отметила Дорофеева.

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    Публикация от Время и Стекло (@vremyaisteklo)

    В свою очередь Позитив заявил, что никаких конфликтов между ними не было и никогда не возникало. Они с коллегой просто решили идти дальше врозь. «Нет ничего плохого в том, что каждый из нас как личность будет продолжать свой собственный путь. Так должно быть, так всегда должно происходить... Для меня «Время и стекло» — это то, что я хотел сделать в творческом плане, на сцене», — поделился вокалист.

    Впрочем, коллектив пока не покидает сцену окончательно. В этом году артисты готовят большой тур и организуют грандиозный концерт во дворце «Украина». «Это будет нестандартное шоу от нашей группы в абсолютно другом звучании. Но не могу выдавать все секреты», — признается Дорофеева.

     

    Украинская музыка Надя Дорофеева
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