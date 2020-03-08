Ирена Карпа выпустила феминистический трек «Бабы Крутые Чуваки»



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В песне можно услышать списки женских фамилий и имен - независимо от времени и профессий

Украинская певица и писательница Ирена Карпа выпустила песню ко Дню борьбы за женские права.

Об этом Карпа сообщила на своей странице в Facebook.

«... и пока незнакомые мужчины шлют мне тюльпаны и сопли о «празднике красоты» в месседжи, я хочу по-настоящему поздравить знакомых моих женщин. Знаковых, сильных, отчаянных. Откровенных, глубоких, смелых. Талантливых, уникальных, творческих. Революционерок, новаторок. Писательниц, менеджерок, художниц, музыкантш, дизайнеров, преподавательниц, адвокаток, дипломаток, журналисток, врачей. Мам, бабушек, сестер. Всех тех, кто важны не только для меня. Всех моих красавиц и умниц», - написала Карпа.

В песне можно услышать списки женских фамилий и имен - независимо от времени и профессий.