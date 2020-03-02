Вивальди, Бетховен, Полевая: что слушать в Национальной филармонии в первую неделю весны



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Виктория Полевая

5 марта состоится авторский концерт современного украинского композитора, лауреата премии имени Тараса Шевченко Виктории Полевой.

На календаре весна, а в Национальной филармонии много хорошей музыки: звезда барокко Вивальди, грандиозный Бетховен и одна из лучших современных украинских композиторов Виктория Полевая. «Скотч» выбрал самые интересные концерты.

«Известный и неизвестный Вивальди»

4 марта будет звучать музыка Антонио Вивальди.

Итальянец Вивальди, как и немцы Иоганн Себастьян Бах и Георг Фридрих Гендель, один из самых ярких и наиболее известных представителей эпохи барокко, создатель жанра сольного инструментального концерта. Его музыка – очень популярная, а цикл «Времена года» стал настоящим шлягером классического искусства.

В этот вечер вы откроете для себя снова музыку итальянца Антонио Вивальди. Этому поспособствуют аранжировки Игоря Саенко, который является руководителем известного квартета баянистов имени Николая Ризоля, а также – участие певицы Ольги Табулиной и клавесинистки Натальи Сикорской!

Виктория Полевая

5 марта состоится авторский концерт современного украинского композитора, лауреата премии имени Тараса Шевченко Виктории Полевой.

В программе концерта, в частности, состоится мировая премьера произведения «Проповедь рыбам», посвященного его первому исполнителю, Антонию Барышевском. А через три месяца, в июне 2020 года, это произведение будет звучать в итальянской Падуе. Именно здесь жил Святой Антоний, проповедь рыбам которого – в основе произведения Виктории Полевой.

В этом концерте также принимает участие и ансамбль «Виртуозы Киева».

«Бетховен-250!»

Именно так называется в этом году филармонический абонемент «Симфоническое измерение». Он существует уже почти 25 лет, является авторским проектом главного дирижера академического симфонического оркестра филармонии Николая Дядюры. В этом году этот проект посвящен 250-летию со дня рождения немецкого композитора Людвига ван Бетховена.

6 марта известный бельгийский скрипач Марк Бушков исполнит Концерт для скрипки с оркестром Иоганнеса Брамса. Программу этого вечера дополнят увертюры «Кориолан», «Эгмонт», «Леонора № 3» Людвига ван Бетховена.