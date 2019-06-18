Группа «Время и Стекло» показали в новом клипе, как правильно тусить



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Украинские артисты презентовали видеоклип на песню Vislovo

В центре сюжета нового видеоклипа оказался Visboy – персонаж в неоновом костюме, который ищет новых героев и собирает ярких индивидуальностей, которые видят мир под другим углом. Они рубят торты и моются в ванне с колой, бегают на каблуках в полицейской форме и повторяют челлендж #saycheese.

«Тусовка там, где группа Время и Стекло. А Vislovo – это вечеринка, где собираются самые творческие, веселые и отрывные люди. В клипе мы хотим поделиться этой энергией, чтобы каждый, услышав музыку и почувствовав позитивный вайб, забыл о проблемах, самовыражался и отрывался», – так прокомментировал выход клипа Позитив.

Стоит отметить, что новое видео группа снимала в Киеве. Основной локацией стал район Троещина.

«Я называю этот клип очень крутым приглашением на Vislovo! Это тот случай, когда клип не нужно объяснять – здесь замиксована сумасшедшая энергия нас, нашего стиля и нашей музыки. И эта энергия трансформируется в новый альбом, который вы услышите 5 июля», – отметила фронтвумен коллектива Надя Дорофеева.



