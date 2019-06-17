Ирина Билык и Олег Винник сходили на концерт легендарной группы Kiss



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Олег Винник и Ирина Билык facebook.com/nedzelskiy.roman

Вчера в столице состоялся концерт популярной рок-группы

Вчера вечеров в Киеве впервые выступила легендарная американская рок-группа Kiss. Рокеры показали масштабное шоу на стадионе НСК «Олимпийский».

На концерте эпатажных рок-звезд были замечены известные украинские артисты Ирина Билык и Олег Винник. Снимком с отечественными артистами поделился на своей странице в соцсети Роман Недзельский, генеральный директор Дворца «Украина».

«С легендами украинского шоу-бизнеса на концерте легенды мирового уровня!», - так подписал снимок Роман.

Стоит отметить. что Ирина Билык пришла не просто послушать легендарных рокеров, но и тщательно проработала свой лук. Артистка одела черную майку с белой надписью и крестом, Кроме этого, на лицо артистка нанесла грим в стиле солистов группы Kiss.





Стоит отметить, что кроме яркого концерта, музыканты удивили и ценами на билеты. Стоимость самого дорогого составила - 5000 долларов. Кроме наслаждения для ушей, поклонники получили и кучу привилегий. Фанаты побывали за кулисами, пообщались с музыкантами и даже могли примерять звездную обувь.