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    Шоу-биз

    Ирина Билык и Олег Винник сходили на концерт легендарной группы Kiss

    • Розсилка
    Олег Винник и&nbsp; Ирина Билык - Ирина Билык и Олег Винник сходили на концерт легендарной группы Kiss
    Олег Винник и  Ирина Билык
    facebook.com/nedzelskiy.roman

    Вчера в столице состоялся концерт популярной рок-группы

    Вчера вечеров в Киеве впервые выступила легендарная американская рок-группа Kiss.  Рокеры показали масштабное шоу на стадионе НСК «Олимпийский». 

    На концерте эпатажных рок-звезд были замечены известные украинские артисты Ирина Билык и Олег Винник. Снимком с отечественными артистами поделился на своей странице в соцсети Роман Недзельский, генеральный директор Дворца «Украина».

    «С легендами украинского шоу-бизнеса на концерте легенды мирового уровня!», - так подписал снимок Роман.

    Стоит отметить. что Ирина Билык пришла не просто послушать легендарных рокеров, но и тщательно проработала свой лук. Артистка одела черную майку с белой надписью и крестом,  Кроме этого, на лицо артистка нанесла грим в стиле солистов группы Kiss. 


    Стоит отметить, что кроме яркого концерта, музыканты удивили и ценами на билеты. Стоимость самого дорогого составила  - 5000 долларов. Кроме наслаждения для ушей, поклонники получили и кучу привилегий. Фанаты побывали за кулисами, пообщались с музыкантами и даже могли примерять звездную обувь.

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