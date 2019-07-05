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    Шоу-биз

    Группа «Время и Стекло» выпустила новый альбом: получился настоящий музыкальный аттракцион

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    Группа &laquo;Время и Стекло&raquo; - Группа «Время и Стекло» выпустила новый альбом: получился настоящий музыкальный аттракцион
    Группа «Время и Стекло»

    Новая пластинка получила название Vuslovo

    Украинская группа «Время и Стекло», которая на днях порадовала поклонников пикантной фотосессией, выпустила новый альбом, в который вошли 14 треков.

    В новом альбоме группа продолжает экспериментировать с танцевальной музыкой, но при этом появились новые трендовые стили: future bass, фанк, рейв, минималистичный r’n’b. 

    По словам фронтвумен коллектива Нади Дорофеевой, с записью нового альбома возникали сложности - ребята постоянно были на гастролях.

    «Альбом создавался непросто, потому что год был насыщен гастролями и съемками. Мы переносили  премьеру  несколько раз, поскольку просто  не было времени доработать альбом. Сложился нестандартный для «Время и Стекло» музыкальный пазл – экспериментальный и очень интересный.  Каждая песня из нового альбома – уже моя любимая», - рассказала о новой пластинке Дорофеева.

    А Позитив считает, что у Vislovo - это своеобразный музыкальный аттракцион, на котором еще никто не катался.
     
    «Этим альбомом мы хотим удивить не только нашу аудиторию, наших фанатов, но и музыкантов. Я участвовал в создании саунда каждого трека, наполняя их звучанием и  настроением.  Мне кажется, у нас получилось  внести новые краски в поп-музыку», - заявил Позитив.


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