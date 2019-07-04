Злата Огневич показала, как прошли ее мини-гастроли в США
Злата Огневич
Украинская певица и ее команда отыграли пять концертов в США и Канаде
На днях завершился североамериканский концертный тур украинской артистки Златы Огневич, в рамках которого она побывала в таких городах: Торонто, Эдмонтон, Чикаго, Филадельфия, Нью-Йорк.
Певица не только дала пять незабываемых концертов, но и сама посетила многие джазовые, блюзовые и даже рок-концерты. Например, Злата с друзьями побывала на выступлении легендарной группы The Rolling Stones в Чикаго. Помимо того, Злата Огневич побывала возле дома, где в далекие 90-е снимали знаменитый фильм «Один дома».
«В детстве я много раз смотрела все части «Один дома», это один из моих любимых детских фильмов, когда я увидела дом, в котором проходили съемки, почувствовала некую ностальгию. Это волшебные ощущения!» - поделилась Злата Огневич.
По словам артистки, такой вид досуга еще больше вдохновлял ее перед выступлениями, а Америка поражает своей масштабностью.
После американского турне, артистка начала подготовку к акустическому концерту, который запланирован на июль в одном из столичных клубов.