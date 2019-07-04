Злата Огневич показала, как прошли ее мини-гастроли в США

Певица не только дала пять незабываемых концертов, но и сама посетила многие джазовые, блюзовые и даже рок-концерты. Например, Злата с друзьями побывала на выступлении легендарной группы The Rolling Stones в Чикаго. Помимо того, Злата Огневич побывала возле дома, где в далекие 90-е снимали знаменитый фильм «Один дома».









По словам артистки, такой вид досуга еще больше вдохновлял ее перед выступлениями, а Америка поражает своей масштабностью.



